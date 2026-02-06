Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

Kurtali (Sulejman) Mustafa, punëtor shumëvjeçar i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash, ka ndërruar jetë. Ai u shqua për përkushtimin dhe ndershmërinë në shërbimin e qytetarëve për shumë vite, raporton PrizrenPress.
Lajmi u bë i ditur nga kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, i cili ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjen, kolegët dhe miqtë e të ndjerit.
“Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të Kurtali (Sulejman) Mustafa, punëtor shumëvjeçar në Zyrën e Gjendjes Civile në Krushevë, i cili me ndershmëri dhe përgjegjësi u shërbeu qytetarëve për vite me radhë. Në emrin tim personal dhe në emër të Komunës së Dragashit, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Mustafa, kolegëve dhe miqve të të ndjerit! Zoti e shpërbleftë me Xhenet!”, thuhet në njoftimin e kryetarit./PrizrenPress.com/
