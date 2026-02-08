7.7 C
Prizren
E diel, 8 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Dragash: Kanosi zyrtarin policor, dërgohet në mbajtje një person

By admin

Policia e Kosovës ka dërguar në mbajtje një person në Dragash.

Sipas raportit 24-orësh, i dyshuari gjersa ishte në stacion policor lidhur me një rast të më hershëm, ka kanosur verbalisht zyrtarët policorë.

Krijojmë webfaqe për biznese

“I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, shkrun PK.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi më i mirë se Ylli në Suharekë
Next article
Bashkimi sot udhëton në Pejë

Më Shumë

Lajme

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Nga dita e nesërme, Barnatorja Qendrore në kuadër të QKMF-së “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec do të funksionojë me dy ndërrime, duke mundësuar shërbime...
Fokus

Prizren, hapet ekspozita “Kujtesa në fotografi” që dokumenton xhamitë e shkatërruara gjatë viteve ’90

Sot në Prizren u hap ekspozita “Kujtesa në fotografi”, e cila paraqet imazhe të xhamive të shkatërruara gjatë viteve ’90 në Bosnjë e Hercegovinë...

Nëntë vjet nga vdekja e Dritëro Agollit

Lajm i mirë për prizrenasit, lojtari kryesor drejt rikthimit

Finalja e Kupës në Prizren?

Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

Hodaj kritikon standardet e dyfishta brenda LDK-së

22 vite solidariteti në Ratkoc: Aksioni vjetor i dhurimit të gjakut në nder të Mehmet Hotit

Crystal Thomas përforcon Bashkimin vetëm në Ligën Unike

Komuna e Prizrenit anëtarësohet me të drejta të plota në Sister Cities International

Bashkimi sot udhëton në Pejë

Sot, protestohet kundër rritjes së çmimit të energjisë

Brad Arnold, këngëtari i bendit “3 Doors Down”, ndërron jetë në moshën 47-vjeçare

Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne