Bashkimi më i mirë se Ylli në Suharekë

Bashkimi ka shënuar një fitore të rëndësishme në xhiron e 19-të të Superligës së Kosovës në basketboll. Prizrenasit mposhtën Golden Eagle Yllin në derbin e xhiros me rezultat 63:68, në ndeshjen e zhvilluar në palestrën “13 Qershori” në Suharekë.
Më i dalluari në këtë përballje ishte Shannon Shorter, i cili realizoi 16 pikë, duke kontribuar edhe me 9 kërcime dhe 6 asistime.
Me këtë fitore, Bashkimi vazhdon garën në vendin e dytë të tabelës me 32 pikë, ndërsa Golden Eagle Ylli mbetet me 27 pikë./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/