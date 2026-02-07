8.6 C
Bashkimi më i mirë se Ylli në Suharekë

By admin

Bashkimi ka shënuar një fitore të rëndësishme në xhiron e 19-të të Superligës së Kosovës në basketboll. Prizrenasit mposhtën Golden Eagle Yllin në derbin e xhiros me rezultat 63:68, në ndeshjen e zhvilluar në palestrën “13 Qershori” në Suharekë.

Më i dalluari në këtë përballje ishte Shannon Shorter, i cili realizoi 16 pikë, duke kontribuar edhe me 9 kërcime dhe 6 asistime.

Me këtë fitore, Bashkimi vazhdon garën në vendin e dytë të tabelës me 32 pikë, ndërsa Golden Eagle Ylli mbetet me 27 pikë./PrizrenPress.com/

