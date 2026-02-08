Bashkimi sot udhëton në Pejë

Skuadra e Bashkimit sot është mysafire në Pejë, ku do të përballet me Peja 03 në kuadër të xhiros së 16-të të Superligës së Kosovës në basketboll për femra.
Ndeshja zhvillohet sot, me fillim nga ora 14:00, në Palestrën Sportive “Karagaçi”.
Ky takim pritet të jetë mjaft interesant, pasi të dy skuadrat synojnë pikë të rëndësishme në vazhdim të kampionatit./PrizrenPress.com/
