Bashkimi sot udhëton në Pejë

By admin

Skuadra e Bashkimit sot është mysafire në Pejë, ku do të përballet me Peja 03 në kuadër të xhiros së 16-të të Superligës së Kosovës në basketboll për femra.

Ndeshja zhvillohet sot, me fillim nga ora 14:00, në Palestrën Sportive “Karagaçi”.

Ky takim pritet të jetë mjaft interesant, pasi të dy skuadrat synojnë pikë të rëndësishme në vazhdim të kampionatit./PrizrenPress.com/

Dragash: Kanosi zyrtarin policor, dërgohet në mbajtje një person
Brad Arnold, këngëtari i bendit “3 Doors Down”, ndërron jetë në moshën 47-vjeçare

Lajmet e Fundit

