Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

Kombëtarja e Kosovës në hendboll për vajza U16 ka shënuar fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar.
Të martën paradite, në Pallatin e Rinisë në Prishtinë, hendbollistet kosovare mposhtën Bullgarinë me rezultat 20:17, duke regjistruar një fitore të rëndësishme dhe inkurajuese në këtë garë ndërkombëtare.
Vajzat e Kosovës e nisën ndeshjen më mirë dhe dominuan në pjesën e parë, të cilën e fituan me rezultat 7:4. Në pjesën e dytë u zhvillua një lojë më e fortë dhe më e baraspeshuar, ku Bullgaria arriti ta fitojë këtë pjesë me rezultat 8:7.
Megjithatë, në pjesën e tretë dhe të fundit, përfaqësuesja e Kosovës tregoi qetësi dhe organizim të mirë në lojë, duke qenë vazhdimisht në epërsi. Me aksione të rrjedhshme dhe mbrojtje të sigurt, vajzat tona arritën ta ruajnë avantazhin dhe ta mbyllin ndeshjen me fitore.
Kjo fitore pritet të shërbejë si motivim i madh për Kombëtaren e Kosovës për paraqitje edhe më të mira në vazhdim të Kampionatit Mesdhetar./PrizrenPress.com/
