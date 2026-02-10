8.4 C
Prizren
E martë, 10 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

By admin

Kombëtarja e Kosovës në hendboll për vajza U16 ka shënuar fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar.

Të martën paradite, në Pallatin e Rinisë në Prishtinë, hendbollistet kosovare mposhtën Bullgarinë me rezultat 20:17, duke regjistruar një fitore të rëndësishme dhe inkurajuese në këtë garë ndërkombëtare.

Vajzat e Kosovës e nisën ndeshjen më mirë dhe dominuan në pjesën e parë, të cilën e fituan me rezultat 7:4. Në pjesën e dytë u zhvillua një lojë më e fortë dhe më e baraspeshuar, ku Bullgaria arriti ta fitojë këtë pjesë me rezultat 8:7.

Megjithatë, në pjesën e tretë dhe të fundit, përfaqësuesja e Kosovës tregoi qetësi dhe organizim të mirë në lojë, duke qenë vazhdimisht në epërsi. Me aksione të rrjedhshme dhe mbrojtje të sigurt, vajzat tona arritën ta ruajnë avantazhin dhe ta mbyllin ndeshjen me fitore.

Kjo fitore pritet të shërbejë si motivim i madh për Kombëtaren e Kosovës për paraqitje edhe më të mira në vazhdim të Kampionatit Mesdhetar./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet në Prizren një i kërkuar i dënuar me mbi dy vjet burg për grabitje
Next article
Lirohet Haxhi Shala

Më Shumë

Lajme

Ish-pjesëtari i UÇK-së lirohet nga Serbia

Shtetasi i Kosovës, Avni Qenaj, ish-pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili ishte arrestuar më 26 nëntor 2025 nga autoritetet serbe në pikë-kalimin...
Lajme

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar kosovar nën dyshimin se ka ushtruar dhunë ndaj gruas. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, gjatë arrestimit i...

Komisionerët nga Dragashi para Krimeve Ekonomike në Prizren – vazhdojnë intervistimet për manipulim votash

Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

Zafir Berisha i nënshtrohet me sukses dy ndërhyrjeve kirurgjike

Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Bashkimi sot udhëton në Pejë

Apeli refuzon ankesat – në paraburgim mbetet djali i Nait Hasanit dhe të dyshuarit e tjerë për rastin e votave në Prizren

Lajm i mirë për prizrenasit, lojtari kryesor drejt rikthimit

Gjykata e Prizrenit rivendos sërish paraburgim: 30 ditë për 9 të dyshuar për manipulim votash

Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

Qeveria publikon programin për festimin e 18 vjetorit të Pavarësisë

Zyrtare: Ismet Munishi, trajner i Lirisë

Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne