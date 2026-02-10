8.4 C
Prizren
Lirohet Haxhi Shala

By admin

Është liruar Haxhi Shala.

Lajmin e ka bërë të ditur djali i tij, Flakroni përmes një fotografie të postuar në Facebook.

“Mirë se erdhe në atdhe, babi”, ka shkruar ai.

