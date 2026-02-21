5 C
Prizren
E shtunë, 21 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Hajnat futën në një shtëpi në Ngucat të Malishevës, vjedhin para e stoli ari

By admin

Shtëpia e një familje në fshatin Ngucat të Malishevës ka qenë cak i hajnave ditën e djeshme.

Siç thuhet në raportin e Policisë, një person ka raportuar se persona të panjohur kanë hyrë në shtëpinë e tij dhe kanë vjedhur para dhe stoli ari.

Nga Policia bëhet e ditur se rasti është duke u hetuar.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rahoveci triumfon ndaj Yllit, diferenca zbret në një pikë
Next article
I kishin premtuar se do ta dërgojnë jashtë shtetit për shërim duke e dëmtuar në vlerë 130 mijë euro – arrestohen dy të dyshuar

Më Shumë

Sport

Rahoveci ia shkakton Besa Famgasit humbjen e dytë rresht

Rahoveci ka vazhduar serinë e fitoreve në Superligën e Kosovës në hendboll, duke i shkaktuar Besa Famgasit humbjen e dytë radhazi. Të enjten mbrëma, në...
Lajme

Dragashi shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës me seancë solemne dhe homazhe

Në kuadër të agjendës për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, sot në sallën e Kuvendit të Komunal të Dragashit u mbajt Seancë...

Totaj nënshkruan memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

Vetaksidentohet me trotinet në Prizren, ngasësi në gjendje kritike

Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist

35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha

Gazetaria hulumtuese, pasion dhe mision publik që kërkon guxim, përkushtim dhe durim

Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

Basketboll, derbi kryesor sot në Prizren

Maratonë simbolike me biçikleta për 18-vjetorin e Pavarësisë në Prizren

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde

Rifati suspendohet, P.C Prizreni pa trajner në finale

Mustapha Amzil shpallet MVP i finales

Superfinalja e Final 8 zhvillohet nesër në Prizren

Prizren: Vihen themelet për ndërtimin e 50 shtëpive për familjet në nevojë

Në Prizren sot luhet finalja e Kupës së Ligës së Parë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne