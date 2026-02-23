10 C
Prizren
E hënë, 23 Shkurt, 2026
Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

Kanë dalë në shitje biletat për ndeshjen e dytë parakualifikuese të Kosovës për FIBA EuroBasket 2029, ku përfaqësuesja e Kosovës do të përballet me Sllovakinë.

Sipas njoftimit të Federata e Basketbollit e Kosovës, biletat do të jenë në dispozicion deri më 27 shkurt 2026 në fanshopin e KB Bashkimit në Prizren, që ndodhet përballë palestrës sportive “Sezai Surroi”.

Sot, biletat shiten nga ora 14:00 deri në 17:00, ndërsa nga dita e nesërme orari do të jetë prej 12:00 deri në 18:00. Çmimi i një bilete është 5 euro.

Takimi ndërmjet Kosovës dhe Sllovakisë zhvillohet më 27 shkurt 2026, me fillim nga ora 19:00, në Palestra sportive Sezai Surroi.

Kjo ndeshje konsiderohet mjaft e rëndësishme për Kosovën në rrugëtimin drejt kualifikimit, ndërsa pritet përkrahje e madhe nga tifozët prizrenas dhe më gjerë./PrizrenPress.com/

Totaj priti koordinatorin e ri të OKB-së, Stephen O’Malley
Nesër mbahet takim letrar në nderim të profesorit Hajdar Mallaku

