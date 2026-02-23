10 C
Prizren
E hënë, 23 Shkurt, 2026
type here...

FokusKulture

Nesër mbahet takim letrar në nderim të profesorit Hajdar Mallaku

By admin

Në nderim të jetës dhe veprës së profesorit Hajdar Mallaku, nesër do të mbahet një takim letrar përkujtimor në Prizren.

Takimi organizohet nga Shoqata për Art dhe Kulturë “Fidani”, me rastin e ndarjes nga jeta të profesorit Mallaku, i cili ishte mësimdhënës dhe krijues i njohur letrar.

“Aktiviteti do të mbahet më 24 shkurt 2026 (e martë), me fillim nga ora 12:00, në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren”, thuhet në njoftim.

Në këtë takim pritet të marrin pjesë familjarë, kolegë, nxënës, miq dhe dashamirë të arsimit e kulturës, për të nderuar kontributin e tij në fushën e arsimit dhe letërsisë.

Profesori Hajdar Mallaku ka qenë mësimdhënës shumëvjeçar në gjimnazin “Gjon Buzuku” në Prizren, ku ka dhënë një kontribut të çmuar në edukimin e shumë gjeneratave. Krahas punës në arsim, ai ishte edhe krijues letrar dhe autor i disa librave. Mallaku ka qenë gjithashtu bashkëpunëtor i rregullt i portalit informativ “PrizrenPress”, duke lënë gjurmë të veçanta në jetën kulturore dhe arsimore të qytetit.

 

Previous article
Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

Më Shumë

Fokus

Totaj nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi për projektin DIG4K, mbështetje për digjitalizimin e bizneseve në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka nënshkruar sot Memorandum Bashkëpunimi me Innovation & Training Park (ITP Prizren) dhe Makerspace Innovation Center Prizren...
Lajme

Totaj vizitoi Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren, uron besimtarët për muajin e Ramazanit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, me rastin e fillimit të Muajit të Shenjtë të Ramazanit, ka vizituar sot Këshilli i Bashkësisë Islame...

35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha

Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

Sot nis java e 21-të e Superligës në futboll, vëmendja në Malishevë

Pa pranga

Prizreni pjesë e punëtorisë rajonale për ndërmarrësinë e grave në Ohër

Mbi 2 mijë gjoba për 24 orë, policia njofton se janë arrestuar 17 persona

Shitja e biletave për finalen Bashkimi – Trepça nis sot

Ndahet nga jeta tragjikisht zyrtarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Minire Bytyqi

Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

Prizren/ Promovohet libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi

Rahoveci triumfon ndaj Yllit, diferenca zbret në një pikë

Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet

Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë

Kyan Anderson pritet të rikthehet sonte për Bashkimin në finalen e Kupës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne