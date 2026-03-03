8.4 C
Të enjten mbledhje solemne e Kuvendit të Prizrenit për 28-vjetorin e Epopesë së UÇK-së

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, ka ftuar të gjithë anëtarët e Kuvendit për një mbledhje solemne, që do të mbahet të enjten, më 5 mars 2026, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal, në “Shtëpinë e Bardhë”, me fillim në orën 10:00.

Kjo mbledhje organizohet me rastin e 28-vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), duke nderuar sakrificën dhe kontributin e heronjve të lirisë, raporton PrizrenPress.

