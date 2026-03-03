8.4 C
Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Sot u bë hapja zyrtare e shkollës fillore dhe të mesme të ulët “Nazim Kokollari – Budakova” në lagjen “Dardania” të Prizrenit, një investim i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i realizuar në bashkëpunim me institucionet vendore dhe qendrore.

Në ceremoninë e përurimit morën pjesë kryetari i Komunës, Shaqir Totaj, ambasadori i BE-së në Kosovë, Aivo Orav, ministri i Arsimit, Hajrulla Çeku, si dhe përfaqësues të institucioneve lokale, nxënës, mësimdhënës dhe prindër.

Kryetari Totaj theksoi rëndësinë e këtij investimi për përmirësimin e kushteve të arsimit në Prizren, ndërsa ambasadori Orav e cilësoi projektin si një shembull të mirë të mbështetjes së BE-së për arsimin dhe zhvillimin lokal. Ministri Çeku e vlerësoi ndërtimin e shkollës si një veprim të rëndësishëm për komunitetin dhe apeloi për angazhim të përbashkët në reformat arsimore.

Drejtoresha e shkollës, Belkize Hoxha, falënderoi donatorët dhe institucionet për mbështetjen dhe krijimin e kushteve më cilësore për nxënësit. Ceremonia përfundoi me një program artistik të përgatitur nga nxënësit.

Shkolla ka filluar të funksionojë që nga fillimi i këtij viti shkollor, ndërsa ceremonia e sotme shënon hapjen zyrtare të saj.

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit
Të enjten mbledhje solemne e Kuvendit të Prizrenit për 28-vjetorin e Epopesë së UÇK-së

