Gjendet mjet shpërthyes në një oborr në Rahovec

Një person në Rahovec ka njoftuar policin se ka hasur në një mjet të dyshuar shpërthyes teksa po pastronte oborrin e shtëpisë së tij.
Sipas raportit zyrtar, rasti ka ndodhur dje rreth orës 08:10.
Menjëherë pas marrjes së informatës, njësitë policore kanë dalë në vendngjarje për të siguruar perimetrin dhe për të shmangur çdo rrezik për banorët e zonës.
Për trajtimin e mjetit është angazhuar njësiti i specializuar për deminim (EOD), i cili ka bërë tërheqjen e sigurt të mjetit të dyshuar pa shkaktuar incidente.
