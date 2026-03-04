15 C
Prizren
E mërkurë, 4 Mars, 2026
type here...

FokusSiguri

Gjendet mjet shpërthyes në një oborr në Rahovec

By admin

Një person në Rahovec ka njoftuar policin se ka hasur në një mjet të dyshuar shpërthyes teksa po pastronte oborrin e shtëpisë së tij.

Sipas raportit zyrtar, rasti ka ndodhur dje rreth orës 08:10.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Menjëherë pas marrjes së informatës, njësitë policore kanë dalë në vendngjarje për të siguruar perimetrin dhe për të shmangur çdo rrezik për banorët e zonës.

Për trajtimin e mjetit është angazhuar njësiti i specializuar për deminim (EOD), i cili ka bërë tërheqjen e sigurt të mjetit të dyshuar pa shkaktuar incidente.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Të enjten mbledhje solemne e Kuvendit të Prizrenit për 28-vjetorin e Epopesë së UÇK-së
Next article
Vdes i vetaksidentuari më 17 shkurt në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Më Shumë

Sport

Superliga në aksion me super ndeshje

ProCredit Superliga e Kosovës në basketboll rikthehet në aksion me shumë ndeshje interesante. Derbi i kësaj jave zhvillohet ndërmjet rivalëve të vjetër të basketbollit të...
Fokus

Abrashi: PDK-ja po dëshmon mungesë parimesh në çështjen e zgjedhjes së Presidentit

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e LVV-së, Artan Abrashi, ka reaguar ndaj qëndrimeve të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) lidhur me mundësinë...

Totaj prezanton raportin për vitin 2025

582 vjet nga Besëlidhja e Lezhës

Njëri nga katër instruktorët e arrestuar të poligonit në Prizren është polic

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

Jalen Riley – përforcimi i ri i Bashkimit

48 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Shkruhet historia: Pilotja e Kosovës renditet e para në botë në paragllajd

Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Të enjten mbledhje solemne e Kuvendit të Prizrenit për 28-vjetorin e Epopesë së UÇK-së

Rikthehet kalimi me kontrolle në Morinë

Përurohet shkolla e re në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Ndahet nga jeta veterani i UÇK-së dhe infermieri nga Dragashi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne