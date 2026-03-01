6.3 C
Prizren
E diel, 1 Mars, 2026
Sport

Donjeta e ARTË

By admin

Donjeta Sadiku ka shkëlqyer në edicionin e 77-të të turneut ndërkombëtar të boksit “Strangja 2026”, që u mbajt në Sofia, duke fituar medaljen e artë në kategorinë -60 kg.

Në finalen e madhe, Sadiku triumfoi ndaj brazilianes Rebeca De Santos, duke vulosur një paraqitje të jashtëzakonshme me gjithsej katër fitore gjatë turneut. Kjo është medalja e dytë e artë radhazi për boksieren kosovare në këtë garë prestigjioze, pasi kishte triumfuar edhe vitin e kaluar.

Turneu “Strangja” konsiderohet si më i vjetri në Evropë dhe një nga më prestigjiozët në boksin amator, ku marrin pjesë boksierët më të mirë nga mbarë bota./PrizrenPress.com/

