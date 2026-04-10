Nesër nis beteja e “Play-off”-it në Superligë

By admin

Pas përfundimit të një sezoni të rregullt mjaft konkurrues, këtë fundjavë nis faza më vendimtare e basketbollit kosovar – “Play-off”-i i ProCredit Superligës, ku skuadrat më të mira do të luftojnë për titullin kampion.

Në çerekfinale, përballjet premtojnë spektakël dhe rivalitet të fortë, raporton PrizrenPress.

Të shtunën nga ora 19:30, Golden Eagle Ylli përballet me Pejën, në një duel të balancuar mes skuadrave që këtë edicion kanë nga dy fitore ndaj njëra-tjetrës. Therandasit e përfunduan sezonin e rregullt në vendin e katërt, ndërsa pejanët në të pestin.

Ndërkohë, të dielën nga ora 19:30, në kryeqytet zhvillohet derbi ndërmjet Bora dhe Sigal Prishtina. Kjo përballje zhvillohet për herë të parë në fazën e “Play-off”-it dhe pritet të sjellë emocione të mëdha për tifozët.

Sipas formatit të garës, skuadra që arrin dy fitore kualifikohet në gjysmëfinale, ndërsa për të siguruar finalen duhen tri fitore. Titulli i kampionit do t’i takojë ekipit që arrin katër fitore në serinë finale./PrizrenPress.com/

Previous article
Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro
Next article
“Dita e Plisit” merr mbështetje – nismë për ruajtjen e traditës në Prizren

Më Shumë

Fokus

Fitore e madhe e ‘Vreshtarëve’: Rahoveci 029 siguron mbijetesën në Superligë

Në një përballje dramatike të zhvilluar në Suharekë, Rahoveci 029 ka shënuar fitore të madhe ndaj Golden Eagle Ylli, duke triumfuar pas vazhdimeve me...
Lajme

Afër 6 mijë shoferë gjobiten për përdorim të telefonit në Kosovë

Gjatë tre muajve të parë të vitit, Policia e Kosovës ka shqiptuar 5,878 gjoba ndaj shoferëve që përdornin telefonin gjatë drejtimit të automjetit. Sipas ligjit,...

Totaj uron Ditën Ndërkombëtare të Romëve, thekson përkushtimin për integrim

Marca: Lotët e një “luftëtari”

Publikohet orari i Play-Off-it në Superligë

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

Kamioni rrokulliset te hyrja veriore e autostradës “Ibrahim Rugova” në Prizren

Arrestohen tre të dyshuar për vjedhje në Prizren

Suhareka përkujton dëshmorët dhe martirët e Greikocit dhe Vraniçit

Kirurgjia e kancerit të mushkërive e sigurt edhe për mbi 80-vjeçarët

Vajzat U18 të Bashkimit sot në finalen e madhe, ftohen tifozët në “Sezai Surroi”

Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën

Peja 03 pret Bashkimin në finalen e dytë të Play-off-it

Fillon hartimi i strategjisë ekonomike lokale të Rahovecit për periudhën 2026–2030

Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë

Kryeprokurori Kryeziu: Prizreni ka qenë një ndër rastet me keqpërdorimet më të mëdha me rezultatet zgjedhore

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

