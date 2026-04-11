Vashat e Bashkimit drejt titullit, presin Pejën 03 në finalen e katërt në Prizren

Bashkimi rikthehet në parket për ndeshjen e katërt finale të Play-Off-it në Superligën e Kosovës në basketboll për femra, ku do të përballet me Pejën 03 në Prizren.

Skuadra prizrenase vjen në këtë sfidë me epërsi 2:1 në seri, pas fitores në ndeshjen e tretë, dhe është vetëm një hap larg afrimit edhe më shumë drejt titullit kampion, raporton PrizrenPress.

Takimi zhvillohet nesër, (e dielë, 12 prill) me fillim nga ora 19:30, në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe përkrahje e madhe nga tifozët.

Bashkimi synon të shfrytëzojë avantazhin e terrenit vendas për të bërë hapin vendimtar në serinë finale, ndërsa Peja 03 kërkon rikthimin për të barazuar gjithçka./PrizrenPress.com/

