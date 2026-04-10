P.C Prizreni një hap larg finales së Ligës së Parë

Proton Cable Prizreni ka bërë një hap të madh drejt finales së Ligës së Parë, duke fituar bindshëm gjysmëfinalen e parë ndaj Istogut me rezultat të thellë 108:77.
Skuadra prizrenase zhvilloi një paraqitje dominuese nga fillimi deri në fund të takimit, duke kontrolluar ritmin e lojës dhe duke krijuar epërsi të konsiderueshme që në pjesët e para, të cilën e menaxhoi deri në fishkëllimën e fundit, raporton PrizrenPress.
Lojtari më i dalluar për Prizrenin ishte Hajriz Hazeri, i cili realizoi 27 pikë dhe udhëhoqi ekipin drejt fitores. Për Istogun u veçua Dardan Maxharraj me 22 pikë të shënuara.
Me këtë fitore, P.C Prizreni i afrohet finales së madhe të Ligës së Parë. Sipas formatit të garës, skuadra që arrin dy fitore siguron kualifikimin në finale, ku do të përballet me fituesin e duelit New Basket – Drita.
Seria gjysmëfinale vazhdon./PrizrenPress.com/
