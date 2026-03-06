13.1 C
Prizren
E premte, 6 Mars, 2026
type here...

Sport

Fillojnë punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në Polluzhë

By admin

Kanë nisur punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në fshatin Polluzhë të Rahovecit  i cili do të jetë i pajisur me standarde bashkëkohore.

Sipas njoftimit, tereni do të shërbejë për futboll, basketboll, volejboll dhe hendboll, duke përfshirë rrethojat, ndriçimin dhe elemente të tjera përcjellëse.

“Ky terren do të jetë në dispozicion të nxënësve të ShFMU “Sylejman Vokshi” dhe qytetarëve të fshatit Polluzhë”, thuhet në njoftim./PrizrrnPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kastrati shtroi iftarin tradicional në Malishevë
Next article
Suhareka konsulton qytetarët për rregulloren e menaxhimit të mbeturinave

Më Shumë

Fokus

Viktima nga rryma elektrike në Prizren nuk ishte punëtor i KEDS -it

Një person ka humbur jetën në fshatin Manastiricë të Kosovës, pas dyshimeve se është goditur nga rryma elektrike. Nga Policia kanë bërë të ditur...
Fokus

Derbi për pozitën e dytë, Bashkimi pret Prishtinën në “Sezai Surroi”

Superliga e Femrave vazhdon këtë fundjavë me një përballje interesante në kuadër të xhiros së 18-të, ku Bashkimi e pret Prishtinën, raporton PrizrenPress. Ndeshja zhvillohet sot...

Liria e pandalshme nën drejtimin e Ismet Munishit

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

Të enjten mbledhje solemne e Kuvendit të Prizrenit për 28-vjetorin e Epopesë së UÇK-së

Drini i Bardhë nis stinorin pranveror me fitore

Malisheva nis përgatitjet për Epopenë e UÇK-së

Sonte në Prizren, Bashkimi përballet me Vëllaznimin

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Prizren – fitore spektakolare ndaj Prishtinës

Shaqir Totaj: Nëse nuk ka marrëveshje, nuk e bëjmë kuorumin

Rifillojnë gërmimet vlerësuese në “Përzhina” të Rahoveci

Dramë në kryeqytet: Ylli i shkakton humbjen e pestë radhazi Sigal Prishtinës

Donjeta e ARTË

Vdes një person në Prizren, dyshohet se u godit nga rryma derisa po punonte në një shtyllë elektrike

Vdes i vetaksidentuari më 17 shkurt në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

15 të arrestuar dhe 52 aksidente trafiku brenda 24 orëve

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne