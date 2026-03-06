13.1 C
Prizren
E premte, 6 Mars, 2026
Suhareka konsulton qytetarët për rregulloren e menaxhimit të mbeturinave

Në sallën e Kuvendit të Komunës së Suharekës, sot u mbajt konsultimi publik për Projekt-Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave në territorin e komunës.

Sipas njoftimit, në këtë takim morën pjesë përfaqësues komunalë, zyrtarë institucionalë dhe qytetarë të interesuar, të cilët diskutuan për përmbajtjen e projekt-rregullores dhe paraqitën mendimet, vërejtjet dhe propozimet e tyre.

“Qëllimi i këtij konsultimi ishte përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes dhe përmirësimi i projekt-rregullores përmes kontributit të palëve të interesuara, në mënyrë që menaxhimi i mbeturinave në komunë të jetë sa më efikas dhe në përputhje me nevojat e qytetarëve”, theksohet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Fillojnë punimet për ndërtimin e terrenit sportiv në Polluzhë
Kërcënohen punëtorët e “Hidroregjionit Jugor” në Prizren

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet për person të zhdukur nga lufta

Në komunën e Rahovecit janë gjetur mbetje eshtërore që dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Pas zbulimit, mbetjet eshtërore...
Osmani: Kam dekretuar shpërndarjen e Kuvendit, vendi shkon në zgjedhje

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se ka nxjerrë dekretin për shpërndarjen e Kuvendi i Kosovës, duke e çuar vendin drejt...

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën "Janina"

Dy afrime të reja te Drini i Bardhë

Totaj reagon kundër ligjit për Inspektoratin Qendror: Centralizimi dobëson komunat dhe largon shtetin nga qytetari

Rriten çmimet e derivateve në Kosovë

Shaqir Totaj: Nëse nuk ka marrëveshje, nuk e bëjmë kuorumin

Pensionohet polici Nasuf Sinanaj

48 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Rikthehet kalimi me kontrolle në Morinë

Rahoveci prezanton përforcimin e ri, Richard Granberry

Oriana Fallaci për varrin e të dashurit: Aty janë vetëm eshtrat e tij… shpirti i tij është në zemrën time…

Vdes papritur një 48-vjeçar gjatë një ceremonie varrimi në Prizren

Vdes një person në Prizren, dyshohet se u godit nga rryma derisa po punonte në një shtyllë elektrike

Vdes i vetaksidentuari më 17 shkurt në autostradën 'Ibrahim Rugova'

Rifillojnë gërmimet vlerësuese në "Përzhina" të Rahoveci

