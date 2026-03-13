Ndeshje pa shikues dhe gjobë e majme për Lirinë

Pas ndeshjes Liria-Vushtrria dhe inicimit të procedurës disiplinore nga KG, KDE ka marrë sot vendimin për parregullsitë në atë duel.

VENDIMI I KDE:

I.KF “Liria“. Lëshim në organizim të ndeshjes. Fillimi i ndeshjes u vonua për 2-3 minuta për shkak se tifozët vendas ndezën fishekzjarre në tribunën e stadiumit, duke shkaktuar tym të dendur që gjë pamundësoi fillimin e ndeshjes me kohë. Në min 75 tifozët vendas hodhën fushekzjarre në fushë për çka ndërpritet ndeshja deri në largimin e tyre. Në min 80, 84 tifozët vendas përsëri ndezin fishekzjarre dhe gjuajnë gur dhe shkrepëse në fushën. Në min 89 asistenti i dytë u godit me shkop në kokë nga një tifoz vendas prej tribunës (shkopin ja dha një kujdestar i rendit të ndeshjes prej shtegut të atletikës), për çka ndërprehet ndeshja për disa minuta. Në min 94 nga tifozët vendas prej tribunës hidhen disa shishe të mbushura me ujë si dhe gurë dhe shkrepëse në fushë. Sipas raportit të delegatit të ndeshjes dhe xhirimit televiziv të ndeshjes Liria –Vushtrria. Bazuar në nenin 18 paragrafi 1 dhe neni 36 paragrafi 1 pika A i Rregullores disiplinore; DËNOHET me 2 ndeshje kampionale si vendas pa shikues.

II. II.Bazuar në nenin 6 paragrafi 1 pika C si dhe neni 18 paragrafi 2 pika B dhe C të Rregullores disiplinore; Dënohet me shumë prej 2000 euro. Afati i pagesës është 15 ditë kur vendimi bëhet i plotfuqishëm.

Previous article
Konfiskohen pesë aparate të lojërave të fatit, mbyllet një lokal në Malishevë
Next article
U prangosën për fajde në Prizren, iu caktohet nga një muaj paraburgim dy të dyshuarve

Kushtetuesja vendos masë të përkohshme lidhur me dekretin për shpërndarjen e Kuvendit

Gjykata Kushtetuese ka nxjerr vendim për caktimin e masës së përkohshme ndaj vendimit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit. Masa e përkohshme vlen...
Rozë

Adelina Ismaili: Shkurte Fejza meriton të ketë një përmendore

Këngëtarja e njohur Adelina Ismaili ka folur për ndikimin e Shkurte Fejzës në muzikën shqiptare gjatë intervistës në SOL në Klan Kosova. Ajo theksoi se...

U prangosën për fajde në Prizren, iu caktohet nga një muaj paraburgim dy të dyshuarve

Moti sot kryesisht me diell, temperaturat deri në 17°C

Lëndohen katër policë gjatë arrestimit të një 45-vjeçari në Suharekë

Arrestohet një arsimtar në Mamushë, dyshohet se keqtrajtoi një nxënës

Prizren, përkujtohet 27-vjetori i Betejës heroike të Jeshkovës

Fshati që pret

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Rahovec, marrin para dhe stoli ari

“Me armë në studio pas mosmarrëveshje rreth një borxhi”- Ja si ndodhi rasti ku Gjesti mbeti i arrestuar

Laura Fazliu fiton medaljen e argjendtë në Grand Prix Upper Austria 2026

“Sulmi i Shqiponjave” – reflektim vizual mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit

Vjen klipi i “Nan” – kënga që do të pëfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

Komuna e Malishevës organizon vizita për orientim në karrierë për nxënësit e klasave IX

Bashkimi fiton ndaj Junior 06

Bashkimi mposht Rahovecin pas vazhdimeve në një përballje dramatike

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

