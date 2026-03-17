7.6 C
Prizren
E martë, 17 Mars, 2026


Sport

Peja 03 finaliste në Ligën Unike për femra

By admin

Peja 03 është finalistja e parë e Ligës Unike e basketbollit për femra për edicionin 2026, pasi në gjysmëfinale mposhti Tiranën me rezultat 86:78, raporton PrizrenPress.

Ndeshja e parë gjysmëfinale, që po zhvillohet në Prizren, solli një përballje interesante mes dy skuadrave, ku ekipi nga Peja arriti të ruajë epërsinë dhe të sigurojë kualifikimin në finalen e madhe.

Finalja e turneut do të zhvillohet më 18 mars nga ora 19:30 në Palestra Sportive “Sezai Surroi”, ku Peja 03 do të përballet me fituesin e gjysmëfinales tjetër ndërmjet Bashkimit dhe Flamurtarit./PrizrenPress.com/

Previous article
Përkujtohet Beteja e Kabashit në Prizren – një nga betejat më heroike të UÇK-së
Next article
Korisha përkujton 27-vjetorin e Betejës së Kabashit

Më Shumë

Lajme

Kulture

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne