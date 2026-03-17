Përkujtohet Beteja e Kabashit në Prizren – një nga betejat më heroike të UÇK-së

Sot, për nder të 27-vjetorit të Betejës së Kabashit, zyrtarë të ekzekutivit të Prizren, së bashku me familjarë të të rënëve, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, qytetarë dhe ish-luftëtarë, zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovicë, te Lapidari i Dëshmorëve në Korishë, dhe te shtatorja e Sali Shabanit në Kompleksin Memorial të Dëshmorëve dhe Martirëve në Korishë.

Gjatë aktivitetit u përkujtua me nderim të thellë vlera dhe kontributi i gjashtë dëshmorëve dhe i të gjithë të rënëve të kësaj zone në luftën për çlirim dhe liri.

Lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe të rënëve të UÇK-së!/PrizrenPress.com/

