7.6 C
Prizren
E martë, 17 Mars, 2026
Korisha përkujton 27-vjetorin e Betejës së Kabashit

By admin

Sot u shënua 27-vjetori i Betejës së Kabashit, një nga betejat më heroike të UÇK, me një manifestim të organizuar ku morën pjesë veteranë, invalidë të luftës, familjarë të dëshmorëve, banorë të Korishës, si dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme.

Ish-komandanti i Batalionit të Dytë të Kabashit, pjesë e Brigadës 125 të UÇK-së në ZOP, Lulzim Kabashi, rrëfeu për ditën e betejës, duke përkujtuar sakrificën e luftëtarëve të lirisë, të cilët edhe pse në numër shumëfish më të vogël se forcat e okupatorit, arritën të zbrapsin armikun.

Në emër të Komunës së Prizren foli drejtori Islam Ukimeri, i cili theksoi se për lirinë e vendit është derdhur shumë gjak dhe bëhet e domosdoshme që gjithmonë të kujtojmë ngjarjet e lavdishme të UÇK-së, duke nderuar ata që u flijuan për lirinë e Kosovës dhe respektuar të gjithë luftëtarët e lirisë.

Përfaqësuesi i fshatit, Ylber Kabashi, apeloi që ngjarjet e tilla të shërbejnë për kujtesën kolektive, ndërsa në emër të familjeve të dëshmorëve, falënderimet iu adresuan nga Hekuran Kabashi.

Në betejën e 17 marsit 1999, heroikisht ranë tre dëshmorë nga Korisha: Halim Ahmetaj, Rexhep Kukaj dhe Murat Kabashi.

Manifestimi u shoqërua edhe me një program artistik nga nxënësit e shkollës “Dëshmorë e Kabashit”, e cila në këtë ditë shënoi Ditën e saj, duke nderuar kujtimin e të rënëve dhe traditën e lavdishme të komunitetit./TV Prizreni/

Previous article
Peja 03 finaliste në Ligën Unike për femra

Më Shumë

Fokus

Prizreni pa zonë ekonomike

Me vite vazhdon të kërkohet me këmbëngulje funksionalizimi i zonës ekonomike në komunën e Prizrenit. Komiteti i biznesit në Prizren thotë se ka kërkesa...
Lajme

14 Marsi, “Dita e Verës” dhe historia e festës

Dita e Verës është një nga festat më të bukura dhe më të lashta shqiptare, e cila simbolizon ringjalljen e natyrës, ardhjen e pranverës...

Në emër të kamatës tentuan t’ia merrnin pronat me vlerë rreth 1 mln euro/ Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim ndaj të dyshuarve

Rreth 700 mijë euro dëm nga fajdeja, një i arrestuar e katër persona në kërkim në Prizren

P.C Prizreni mposht Istogun, mbetet lider

Gërvalla për Avdylin: Është impulsiv, do diskutojë me të

Totaj priti përfaqësuesit e Zyrës Kombëtare të Auditimit për të forcuar transparencën në Prizren

Totaj emëron drejtorin e ri të Pronës dhe Çështjeve Ligjore në Prizren

Rahovec: Vetura pëson defekt gjatë ndjekjes prej policisë, arrestohet një person

Nga disfata në Podujevë, dy zyrtarë të Ballkanit në disiplinore për ofendime

Përkujtohet Komandant Guri

Sonte në Prizren luhet super derbi i basketbollit

Spitali i Prizrenit dhe ‘Hidroregjioni Jugor’ diskutojnë për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe infrastrukturës teknike

Liria në disiplinore për parregullsitë në ndeshje ndaj Vushtrrisë

U prangosën për fajde në Prizren, iu caktohet nga një muaj paraburgim dy të dyshuarve

Nënkampioni kundër kampionit

