Ballkani transferon mesfushorin boshnjak Anel Sabanadzovic

Ballkani ka zyrtarizuar përforcimin e radhës në merkato, duke arritur marrëveshje me mesfushorin defensiv Anel Ballkani transferon mesfushorin boshnjak Anel Sabanadzovic.

Futbollisti 26-vjeçar nga Bosnja dhe Hercegovina i bashkohet skuadrës nga Suhareka si një përforcim i rëndësishëm për vazhdimin e sezonit. Sabanadzovic sjell përvojë ndërkombëtare, pasi gjatë karrierës së tij ka qenë pjesë e klubeve si FK Zeljeznicar dhe AEK Athens F.C., ndërsa së fundmi ishte pjesë e Omonia 29M në kampionatin qipriot.

Mesfushori defensiv është produkt i akademisë së Zeljeznicar dhe gjatë karrierës ka përfaqësuar të gjitha grupmoshat e përfaqësueses së Bosnia and Herzegovina.

Me këtë transferim, Ballkani synon të rrisë konkurrencën në mesfushë dhe të përfitojë nga përvoja evropiane e lojtarit, i cili pritet të japë kontribut të menjëhershëm në objektivat e klubit suharekas./PrizrenPress.com/

Previous article
Korisha përkujton 27-vjetorin e Betejës së Kabashit
Next article
Legjenda e rock-ut Bryan Adams vjen për koncert në Kosovë më 27 qershor

Më Shumë

Lajme

Rahovec: Vetura pëson defekt gjatë ndjekjes prej policisë, arrestohet një person

Policia është vënë sonte në ndjekje të një veture në Bllato të Rahovecit.   Gjatë ndjekjes, vetura në fjalë ka pësuar defekt, me ç’rast një person...
Lajme

Diskutohet zhvillimi i Arsimit Dual Profesional në Suharekë

Në Suharekë është mbajtur një takim në kuadër të projektit të Qeverisë Gjermane “Aftësim për Tregun e Punës”, i cili implementohet nga GIZ, ku...

U kapën duke luajtuar bixhoz brenda një lokali në Malishevë, arrestohen pesë persona

Trepça pa telashe ndaj Bashkimit edhe pa dy lojtarë të rëndësishëm

Dyshohet për falsifikim parash në Malishevë, rasti nën hetime

Gjykata ia cakton Gjestit 30 ditë paraburgim

Konfiskohen pesë aparate të lojërave të fatit, mbyllet një lokal në Malishevë

Kërkohet paraburgim ndaj 5 të pandehurve për bixhoz në Malishevë

Totaj priti përfaqësuesit e Zyrës Kombëtare të Auditimit për të forcuar transparencën në Prizren

Sonte në Prizren luhet super derbi i basketbollit

Inspektorati dhe Policia inspektojnë lokacionet për mbeturina inerte në Malishevë

Arrestohen në Prizren dy të dyshuar për fajde, viktimës kërkuan t’ia marrin pronat në vlerë 1 milion euro

Ylli pret Apoloninë

A është kaosi politik një strategji e qëllimshme e Vetëvendosjes?

Aroma e pitalkës që tradicionalisht përcjell darkat e Ramazanit në Prizren

Ballkani shkëlqen ndaj Dritës, rikthehet në krye të tabelës

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

