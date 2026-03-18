Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se, duke filluar nga dita e nesërme, qytetarët që nuk kanë përfituar subvencionet për muajt dhjetor dhe janar, si dhe të gjithë përfituesit për muajin shkurt, do të mund t’i marrin këto përfitime drejtpërdrejt përmes faturave të energjisë elektrike.
Sipas njoftimit zyrtar, në këtë skemë përfshihen të gjithë qytetarët që kanë plotësuar kriteret e përcaktuara nga programi. Subvencionet do të reflektohen automatikisht në faturat mujore, duke shmangur nevojën për procedura shtesë nga ana e përfituesve.
Programi për Subvencionimin e Energjisë Elektrike për Familjet e Cenueshme synon të lehtësojë barrën financiare të familjeve me të ardhura të ulëta, duke ndihmuar në përballimin më të lehtë të kostove të konsumit të energjisë elektrike.
Ministria thekson se ky është një hap i rëndësishëm drejt mbështetjes së kategorive më në nevojë dhe përmirësimit të mirëqenies sociale në vend.
