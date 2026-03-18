Sport

Përballjet e fundit para Final 4

Të mërkurën zhvillohen ndeshjet e fundit para Final 4 në Ligën Unike të Meshkujve.

Dy ndeshje do të zhvillohen në kuadër të Grupit B, përkatësisht javës së parë, që nuk është zhvilluar.

Dy takimet janë vendimtare për dy pozitat e para.

Golden Eagle Ylli ndeshet me Vllazninë. Skuadra nga Theranda ka tri fitore e dy humbje, kurse ajo shkodrane dy fitore e tri humbje.
GO+ Peja do të përballet me Apoloninë. Skuadra pejane ka dy fitore e tri humbje, kurse ajo e Fierit, tri fitore e dy humbje.

Në Grupin A në Final 4 janë kualifikuar Besëlidhja me gjashtë fitore në gjashtë ndeshje dhe kampioni aktual Vëllaznimi me tri fitore e tri humbje.

Final 4 do të zhvillohet javën e ardhshme në Shqipëri.

Liga Unike

GRUPI B
E mërkurë
19:30 Golden Eagle Ylli – Vllaznia
19:30 GO+ Peja – Apolonia

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

