Arrestohen dy persona në Prizren, policia u gjen 6.70 gramë marihuanë

By admin

Dy persona kanë rënë në prangat e policisë në Prizren pasi që gjatë kontrollit tek të njëjtit janë gjetur dhe sekuestruar një sasi e substancës narkotike e llojit marihuanë me peshë 6.70 gramë.

Sipas raportit të policisë, pas intervistimit me vendim të prokurorit njëri i dyshuar është dërguar në mbajtje.

Prizren / 18.03.2026 – 13:30. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi gjatë kontrollit tek të njëjtit janë gjetur dhe janë sekuestruar një sasi e substancës narkotike e llojit marihuanë me peshë 6.70 gramë. Pas intervistimit me vendim të prokurorit njëri i dyshuar është dërguar në mbajtje”./

