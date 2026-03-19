S’iu përgjigj thirrjeve të familjarëve, gjendet i vdekur një 81-vjeçar në Prizren

Një 81-vjeçar është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij në rrugën “Selajdin Berisha” në Prizren.Kështu ka bërë të ditur  zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

Ai tha se i ndjeri nuk iu ishte përgjigjur thirrjeve të familjarëve, çka dhe i alarmoi ata.

“Patrulla policore i është përgjigjur rastit dhe në vendin e ngjarjes ka kontaktuar me një familjar, i cili ka raportuar rastin. Meqenëse dera e shtëpisë ishte e mbyllur dhe nuk kishte asnjë përgjigje nga brenda, është përdorur forcë për hapjen e saj. Brenda objektit është gjetur viktima J.B., i lindur më 10.05.1944. Në vendngjarje kanë dalë njësitë e zjarrfikësve dhe ekipi i emergjencës, të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës”, tha Bytyqi për redaksinë.

Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe hetuesi kujdestar, ndërsa rasti është trajtuar në koordinim me prokurorin e shtetit dhe do të vazhdohet sipas udhëzimeve të tij.

Arrestohen dy persona në Prizren, policia u gjen 6.70 gramë marihuanë
Përfundon asfaltimi i rrugës “Xhemë Gostivari” në Prizren

U prangosën për fajde në Prizren, iu caktohet nga një muaj paraburgim dy të dyshuarve

Është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji ndaj Eduard dhe Anton Kaçinarit,  të cilët dyshohen për, “Fajde” dhe “Detyrim” në Prizren. Gjykata Themelore në...
