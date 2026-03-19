QKMF-ja në Prizren pranon donacion me pajisje mjekësore

By admin

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr. Nexhip Berisha” në Prizren ka pranuar me kënaqësi një donacion të vlefshëm nga KosovaMed Healthcare sh.p.k., që përfshin 2 koncentratorë oksigjeni 5L dhe 3 inhalatorë (Nebulizer).

Sipas njoftimit të QKMF-së, ky donacion do të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe do të rrisë kapacitetet për trajtimin e pacientëve.

“Shprehim falënderim të sinqertë për KosovaMed Healthcare sh.p.k. për mbështetjen e vazhdueshme dhe kontributin e çmuar në avancimin e kujdesit shëndetësor në komunën tonë. Faleminderit për besimin dhe bashkëpunimin!”, thuhet në njoftimin e QKMF-së./PrizremPress.com/

