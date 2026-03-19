QKMF-ja në Prizren pranon donacion me pajisje mjekësore

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr. Nexhip Berisha” në Prizren ka pranuar me kënaqësi një donacion të vlefshëm nga KosovaMed Healthcare sh.p.k., që përfshin 2 koncentratorë oksigjeni 5L dhe 3 inhalatorë (Nebulizer).
Sipas njoftimit të QKMF-së, ky donacion do të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe do të rrisë kapacitetet për trajtimin e pacientëve.
“Shprehim falënderim të sinqertë për KosovaMed Healthcare sh.p.k. për mbështetjen e vazhdueshme dhe kontributin e çmuar në avancimin e kujdesit shëndetësor në komunën tonë. Faleminderit për besimin dhe bashkëpunimin!”, thuhet në njoftimin e QKMF-së./PrizremPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
