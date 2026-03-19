150 pako ushqimore për familjet në nevojë në Malishevë

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, në bashkëpunim me shoqatën humanitare “Jetimat e Ballkanit”, shpërndan sot rreth 150 pako ushqimore për familjet në nevojë në territorin e komunës, me rastin e festës së Bajramit të Madh.

Kjo ndihmë vjen për të mbështetur familjet që përballen me vështirësi ekonomike dhe për t’u siguruar që festa të jetë e gëzueshme për të gjithë.

“Komuna e Malishevës do të vazhdojë të jetë pranë qytetarëve, veçanërisht atyre që kanë më shumë nevojë për përkrahje. Shpresoj që kjo ndihmë të sjellë pak lehtësim dhe gëzim në prag të Bajramit”, ka thënë Kastrati.

Shoqata “Jetimat e Ballkanit”, e angazhuar prej vitesh në aktivitete humanitare, luajti një rol të rëndësishëm në këtë aksion, duke ndihmuar drejtpërdrejt në përmirësimin e kushteve të jetesës së familjeve të prekura.

Kryetari Kastrati e falënderoi shoqatën për përkushtimin dhe solidaritetin ndaj kategorive më të ndjeshme të shoqërisë.

Ky aksion është një tjetër dëshmi e bashkëpunimit të suksesshëm ndërmjet institucioneve dhe shoqatave humanitare, në shërbim të mirëqenies së qytetarëve dhe ndërtimit të një shoqërie më solidare./PrizrenPress.com/

