9.6 C
Prizren
E enjte, 19 Mars, 2026
type here...

Sport

Caktohen skuadrat gjysmëfinaliste të Final 4 në Ligën Unike të meshkujve

By admin

Pas përfundimit të garave të rregullave janë përcaktuar katër skuadrat gjysmëfinaliste në Ligën Unike të Meshkujve.

Nga Grupi A më herët janë kualifikuar Besëlidhja dhe Vëllaznimi, kurse situata ishte shumë më interesante në Grupin B, ku katër skuadrat kishin nga tri fitore e tri humbje.

Sipas Rregulloreve të Garave, në gjysmëfinale u kualifikuan Peja dhe Golden Eagle Ylli, derisa Vllaznia dhe Apolonia nuk arritën kualifikimin tutje.

Në Final 4 do të ndeshen Besëlidhja – Golden Eagle Ylli dhe Peja – Vëllaznimi.

Final 4 i Ligës Unike të Meshkujve në mesjavën e ardhshme do të zhvillohet në Shqipëri.

Orari

25 mars
Besëlidhja – Golden Eagle Ylli
Peja – Vëllaznimi

26 mars
Ndeshja për vendin e tretë
Ndeshja Finale

Më Shumë

Fokus

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne