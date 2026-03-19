E dhimbshme, ky është i riu që vdiq sot në një aksident trafiku në Prizren

Sot rreth orës 12:10 në rrugën “Transiti i Vjetër”, në Prizren është raportuar një aksident trafiku në mes të një motoçiklete, një kamioni dhe një veture.

Sipas informacioneve fillestare, zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, tha se “dyshohet se drejtuesi i motoçikletës, duke mos e përshtatur shpejtësinë me kushtet e rrugës, fillimisht ka goditur lehtë veturën, ndërsa më pas është përplasur nga prapa në kamion”.

Si pasojë e aksidentit, motoçiklisti, “E.A., rreth 29 vjeç, ka humbur jetën. Vdekjen e viktimës e kanë konstatuar ekipet mjekësore në vendin e ngjarjes”, tha Bytyqi.

Ai shtoi se “Policia ka dalë menjëherë në vendngjarje, ku ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, përfshirë sigurimin dhe këqyrjen e vendit të ngjarjes. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori i shtetit”.

“Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar për ekzaminim në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë”, përfundoi Bytyqi.

TV Prizreni ka publikuar foton e të riut që vdiq në këtë aksident:

Previous article
Aulona Muhadri kompleton sirtarin e trofeve me Ligën Unike

Më Shumë

Lajme

150 pako ushqimore për familjet në nevojë në Malishevë

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, në bashkëpunim me shoqatën humanitare “Jetimat e Ballkanit”, shpërndan sot rreth 150 pako ushqimore për familjet në...
Lajme

Mbi 1 mijë zyrtarë publikë kanë deklaruar pasurinë

Pasurinë që e posedojnë duhet ta deklarojnë. Kështu, mijëra zyrtarë të funksioneve publike në Kosovë janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre për...

Bashkimi shkon në finalen e Ligës Unike për femra

Bashkimi fiton bindshëm ndaj United-it

Të kërkuar për tentim-vrasje e vjedhje të rëndë, dy persona ekstradohen nga Italia në Kosovë

Rreth 700 mijë euro dëm nga fajdeja, një i arrestuar e katër persona në kërkim në Prizren

Bashkimi kampion i Ligës Unike për femra

Peja 03 – Bashkimi, sonte në Prizren luhet finalja e madhe e Ligës Unike për femra

Kuvendi i Prizrenit mblidhet më 30 mars

Liria merr një pikë në Drenas, barazon pa gola me Feronikelin ’74

Spitali i Prizrenit forcon bashkëpunimin me strukturat komunale

P.C Prizreni mposht Istogun, mbetet lider

Derbi Bashkimi–Trepça nesër në Prizren

Ndahet nga jeta arkeologu Luan Koçbashliu

McCorrmick i Rahovecit shpallet MVP i javës

U kapën duke luajtuar bixhoz brenda një lokali në Malishevë, arrestohen pesë persona

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

