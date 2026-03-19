5.6 C
Prizren
E enjte, 19 Mars, 2026
type here...

Sport

Aulona Muhadri kompleton sirtarin e trofeve me Ligën Unike

By admin

Pas një karriere të pasur me sukses, kapitene e Bashkimit, Aulona Muhadri, ka arritur fitimin e trofeut të shumëpritur të Ligës Unike, duke kompletuar sirtarin e saj të trofeve pas 10 trofeve të mëparshme.

“Pas 10 trofeve që i ngrita si kapitene e Bashkimit, me trofeun e 11, atë të Ligës Unike, u kompletua gjithçka. Trofeu i vetëm që mungonte në sirtar ishte ai i Ligës Unike, të cilin e fituam. Ndihem e përmbushur në çdo aspekt, por këtë arritje nuk do ta shijoja pa bashkëlojtaret, bordin e klubit dhe tifozët. Faleminderit Prizren! @kbfbashkimi”, ka deklaruar Muhadri./PrizrenPress.com/

Më Shumë

Fokus

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne