Aulona Muhadri kompleton sirtarin e trofeve me Ligën Unike

Pas një karriere të pasur me sukses, kapitene e Bashkimit, Aulona Muhadri, ka arritur fitimin e trofeut të shumëpritur të Ligës Unike, duke kompletuar sirtarin e saj të trofeve pas 10 trofeve të mëparshme.
“Pas 10 trofeve që i ngrita si kapitene e Bashkimit, me trofeun e 11, atë të Ligës Unike, u kompletua gjithçka. Trofeu i vetëm që mungonte në sirtar ishte ai i Ligës Unike, të cilin e fituam. Ndihem e përmbushur në çdo aspekt, por këtë arritje nuk do ta shijoja pa bashkëlojtaret, bordin e klubit dhe tifozët. Faleminderit Prizren! @kbfbashkimi”, ka deklaruar Muhadri./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/