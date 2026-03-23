12.1 C
Prizren
E hënë, 23 Mars, 2026
type here...

Lajme

Totaj pret përfaqësuesit e GIZ-it, diskutohet Faza II e projektit ITP 2026–2029

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot konsulentin për inovacion Alasdair Reid, si dhe përfaqësuesit e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Rudina Qerimi dhe Denis Dauti, në kuadër të Misionit të Vlerësimit për hartimin e projektit Innovation and Training Park (ITP) Prizren – Faza II 2026–2029.

Sipas njoftimit të komunës, me këtë rast u diskutua për drejtimin e ardhshëm të projektit si dhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Prizrenit dhe GIZ-it në fushën e zhvillimit ekonomik dhe inovacionit.

“U shkëmbyen mendime mbi prioritetet lokale dhe u identifikuan fusha konkrete për bashkëpunim të mëtejshëm, në funksion të mbështetjes së ndërmarrësisë, rritjes së kapaciteteve dhe krijimit të mundësive të reja për të rinjtë dhe bizneset lokale”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Më Shumë

Lajme

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne