Totaj pret përfaqësuesit e GIZ-it, diskutohet Faza II e projektit ITP 2026–2029

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot konsulentin për inovacion Alasdair Reid, si dhe përfaqësuesit e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Rudina Qerimi dhe Denis Dauti, në kuadër të Misionit të Vlerësimit për hartimin e projektit Innovation and Training Park (ITP) Prizren – Faza II 2026–2029.
Sipas njoftimit të komunës, me këtë rast u diskutua për drejtimin e ardhshëm të projektit si dhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Prizrenit dhe GIZ-it në fushën e zhvillimit ekonomik dhe inovacionit.
“U shkëmbyen mendime mbi prioritetet lokale dhe u identifikuan fusha konkrete për bashkëpunim të mëtejshëm, në funksion të mbështetjes së ndërmarrësisë, rritjes së kapaciteteve dhe krijimit të mundësive të reja për të rinjtë dhe bizneset lokale”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
