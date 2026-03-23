Bashkimi udhëton sonte në Prishtinë

Sonte zhvillohet dueli i fundit i xhiros 25 në elitën e basketbollit kosovar.

Në kryeqytet Prishtina e pret Bashkimin, në një sfidë që pritet të sjellë rivalitet të konsiderueshëm.

Bardhekaltrit nuk janë në formën më të mirë, ku renditen në vendin e gjashtë me nëntë fitore e 15 humbje, kurse prizrenasit në vendin e dytë me 16 fitore e tetë humbje.

Ndeshja nis në orën 19:30./PrizrenPress.com/

