Anderson e Wooten mungojnë ndaj Prishtinës, rikthimi i tyre pritet shpejt

Bashkimi ka njoftuar se basketbollistët Kyan Anderson dhe Kenny Wooten nuk do të jenë të gatshëm për ndeshjen e sontme kundër Prishtinës për shkak të lëndimeve, raporton PrizrenPress
Klubi nga Prizreni thekson se të dy lojtarët pritet të rikthehen shumë shpejt dhe të jenë sërish në dispozicion të stafit teknik për ndeshjet e ardhshme.
“Kyan Anderson dhe Kenny Wooten nuk do të jenë pjesë e rosterit për ndeshjen e sontme kundër Prishtinës për shkak të lëndimeve. Të dy pritet të rikthehen shumë shpejt dhe të jenë të gatshëm për ekipin”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
Marketing
