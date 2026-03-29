“Shpërthen” Drini i Bardhë, spektakël në Gjonaj

By admin

Drini i Bardhë ka shënuar fitore bindëse në shtëpi, duke mposhtur Kosovën VR me rezultat 4:2, në kuadër të Ligës së Dytë të Kosovës, raporton PrizrenPress.

Ndeshja e zhvilluar në Gjonaj nisi me golin e parë të mysafirëve, por vendasit reaguan menjëherë me golin e barazimit të shënuar nga Shpejtim Totaj. Më pas, përmbysja u kompletua nga Caner Gzimi, i cili shënoi për 2:1, ndërsa epërsia u thellua nga Gramos Bajra për 3:1.

Mysafirët arritën të ngushtojnë rezultatin në 3:2, por në fund gjithçka u vulos nga Drilon Krasniqi, i cili shënoi golin e katërt për 4:2 final.

Një fitore e rëndësishme dhe spektakolare për Drinin e Bardhë në shtëpi./PrizrenPress.com/

Previous article
Bashkimi U14 kampion i Kupës së Kosovës
Next article
Junior 06 kampion të Kupës së Kosovës U14

Rexhepi: Shumë shpejt do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme

Gjykata Kushtetuese të mërkurën ka njoftuar se i ka dhënë Kuvendit të Kosovës një afat shtesë prej 34 ditësh për zgjedhjen e presidentit të...
Bashkimi U16 kampion i Kupës së Kosovës për meshkuj

Bashkimi U16 ka triumfuar në Kupën e Kosovës për meshkuj U16, pasi në finalen e zhvilluar në Pejë mposhti ekipin Kerasani me rezultat 76:56.

Rahoveci “trondit” Gjakovën, fitore gjigante për mbijetesë

Suharekë, homazhe në kujtim të viktimave të familjes Berisha

43 aksidente trafiku  brenda 24 orëve në Kosovë

Shënohet Dita Botërore e Tuberkulozës në Prizren, 66 raste të regjistruara në vitin 2025

Përurohet Qendra Sportive në Bukosh

Sonte Sllovaki-Kosovë

Bashkimi synon finalen para publikut vendas

61 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, afro 1.800 tiketa të shqiptuara

Masakra e Krushës së Madhe, Latifi: Rrënjët e lirisë thellohen nga gjaku që u derdh

Vdekjet në vendin e punës, ndërtimtaria mbetet sektori më i rrezikshëm

Mbrojtja: Asnjë provë kundër Thaçit, kërkohet lirimi i menjëhershëm

Goditi dy këmbësore me veturë, arrestohet i dyshuari në Suharekë

Nisin punimet për rregullimin e rrugëve në lagjen “2 Korriku” në Prizren

Çikat e Bashkimit nisin me fitore gjysmëfinalen e Play-offit

