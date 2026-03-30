S’ka pushim për Drinin e Bardhë, fokusi te sfida e radhës në Pozheran

KF Drini i Bardhë nuk ka humbur kohë pas fitores së fundit, pasi skuadra ka vijuar menjëherë me përgatitjet për ndeshjen e ardhshme, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të klubit, kryetrajneri Robert Gjeraj, së bashku me stafin, kanë zhvilluar seanca stërvitore intensive, duke e mbajtur ekipin në ritëm dhe fokus maksimal.
“Fokusi tashmë është te sfida e radhës, pasi këtë fundjavë na pret një ndeshje shumë e rëndësishme ndaj KF Vllaznia në Pozheran të Vitisë”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/