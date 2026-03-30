Presidentja Osmani dekoron SHKA “Malësorin” nga Gjonaj i Hasit

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vlerësuar me dekoratë presidenciale Shoqërinë Kulturo-Artistike “Malësori” nga Gjonaj i Hasit, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tyre gjysmëshekullor në pasurimin e jetës kulturore dhe ruajtjen e traditave kombëtare.

Kryetari i SHKA “Malësorit”, Haziz Hodaj tha se ky dekorim vjen si vlerësim për një rrugëtim të jashtëzakonshëm 50-vjeçar.

“SHKA “Malësori” u cilësua si një institucion kyç në promovimin dhe prezantimin e vlerave autentike të trashëgimisë sonë kulturore në skena kombëtare dhe ndërkombëtare”, tha ai.

“Ky vlerësim është dëshmi e përkushtimit të pandërprerë të gjeneratave të tëra që, përmes këngës, valles dhe shpirtit artistik, kanë ruajtur identitetin dhe krenarinë tonë kombëtare ndër vite”.

Për dekada me radhë, ansambli nga Gjonaj i Hasit ka shërbyer si një urë lidhëse mes brezave, duke i mbajtur gjallë ritet dhe veshjet unike të zonës së Hasit. Ky nderim shtetëror hap një kapitull të ri krenarie për “Malësorin” dhe të gjithë banorët e Prizrenit, duke rikonfirmuar rëndësinë e artit në mbrojtjen e identitetit shqiptar./PrizrenPress.com/

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?Republika Kasoves Presidentja MEDALJA PRESIDENCIALE E MERITAVE

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

