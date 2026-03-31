Prizreni synon investime gjermane, Totaj pret ambasadorin Rudolph

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në një takim ambasadorin e Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, me të cilin ka diskutuar për thellimin e bashkëpunimit dhe mundësitë për investime të reja, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, gjatë takimit u vlerësuan marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet Gjermania dhe Kosova, ndërsa theksi u vendos te zhvillimi ekonomik dhe krijimi i kushteve për tërheqjen e investitorëve potencialë në Prizren.

“Në veçanti, u ndalën te mundësitë e bashkëpunimit në fushën e ekonomisë dhe tërheqjen e investitorëve potencialë, si dhe trajtuan tema të rëndësishme si arsimi, shëndetësia, turizmi dhe kultura”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

