Prizreni synon investime gjermane, Totaj pret ambasadorin Rudolph

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në një takim ambasadorin e Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, me të cilin ka diskutuar për thellimin e bashkëpunimit dhe mundësitë për investime të reja, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, gjatë takimit u vlerësuan marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet Gjermania dhe Kosova, ndërsa theksi u vendos te zhvillimi ekonomik dhe krijimi i kushteve për tërheqjen e investitorëve potencialë në Prizren.
“Në veçanti, u ndalën te mundësitë e bashkëpunimit në fushën e ekonomisë dhe tërheqjen e investitorëve potencialë, si dhe trajtuan tema të rëndësishme si arsimi, shëndetësia, turizmi dhe kultura”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/
