Tifozë nga Shqipëria nisen drejt Prishtinës për përkrahje të Kosovës

By admin

Dhjetëra tifozët nga Shqipëria janë nisur sot (e martë) në drejtim të Prishtinë, për të qenë në përkrahje të Kosovës.

Kosova është nikoqire e Turqisë në ndeshjen e sotme, e cila është planifikuar të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokrri në Prishtinë, me fillim nga ora 20:45.

Dardanët janë gati për këtë ndeshje finale, pasi ëndrra e madhe është kualifikimi në një ngjarje të madhe sportive dhe Kupa e Botës është kulmi i çdo arritje.

Për të qenë sa më afër vëllezërve, shumë tifozë nga Shqipëria janë nisur sot drejt Prishtinës, për atmosferë dhe përkrahje të Dardanëve.

Një kualifikim i Kosovës do të ishte plotësim i një ëndrre të madhe të një shteti të ri, por të vuajtur ndër shekuj. /Telegrafi/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni synon investime gjermane, Totaj pret ambasadorin Rudolph
Next article
18 pikë negative brenda dy viteve, policia ia anulon patentë shoferin një 25-vjeçari në Malishevë

Më Shumë

Fokus

Haradinaj nga Krusha e Madhe: Siguria është jetike, duhet ta mbajmë fort me Amerikën që të mos na përsëritet historia

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka bërë thirrje për forcimin e ushtrisë dhe ruajtjen e palëkundur të raporteve me...
Kulture

Dervish Salihu i Lugishtës së Hasit-figurë e shquar kombëtare

Dervish Salihu (Salih Muçaj), i Lugishtës së Hasit, ështëpadyshim një nga figurat e rëndësishme të Lëvizjës Kombëtare Shqiptare, të pjesës së dytë të shekullit...

Liria vë në shitje fanella për kauzë humanitare në bashkëpunim me Down Syndrome Kosova

Liria në kërkim të pikëve të reja në Istog

Në Prizren hapet ekspozita me veprat osmane në Hungari

27 vjet nga Masakra e Pastaselës, kujtohen 106 viktimat e pafajshme

Në Retijë dhe Opterushë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

27-vjetori i masakrës së Krushës së Madhe, Osmani: Ishte krim me paramendim

Kastrati përkujton 27-vjetorin e Masakrës së Burimit: Plagë e hapur që kërkon drejtësi

Ylli kampion i Ligës Unike

Abrashi: Osmani e ka shkelur Kushtetutën “me të dy këmbët”

S’ka pushim për Drinin e Bardhë, fokusi te sfida e radhës në Pozheran

Kosova mbyll stërvitjet zyrtare, gati për duelin vendimtar ndaj Turqisë

FFK thirrje tifozëve: Bëhu zëri i historisë, sonte është momenti!

Latifi përkujton 49 martirët e Brestocit në 27-vjetorin e rënies

Media sllovake për ndeshjen pas humbjes: “U shembëm si një shtëpi prej letrash”

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

