Bamforth i jashtëzakonshëm, shpallet MVP

Java e 27-të në ProCredit Superligë përveç që solli super përballje, kishte edhe super paraqitje të basketbollistëve.

Basketbollistin me indeksin më të lartë në këtë xhiro dhe që ishte i jashtëzakonshëm ishte Scott Bamforth i Golden Eagle Yllit.

MVP i Ligës Unike dhuroi njërën nga paraqitjet më të mira këtë edicion. Ndaj Borës kishte 38 pikë, katër kërcime e tetë asistime, duke pasur indeksin 45, raporton PrizrenPress.

MVP
Scott Bamforth (Golden Eagle Ylli) 38 pikë, 4 kërcime, 8 asistime, 45 indeksi

Top
Scott Bamforth (Golden Eagle Ylli) 38 pikë, 4 kërcime, 8 asistime, 45 indeksi
Cesare Edwards (Peja) 29 pikë, 14 kërcime, 2 asistime, 38 indeksi
Jericole Hellems (Vëllaznimi) 23 pikë, 6 kërcime, 8 asistime, 32 indeksi
Jalen Riley (Bashkimi) 27 pikë, 7 kërcime, 3 asistime, 30 indeksi
Drilon Hajrizi (Trepça) 18 pikë, 10 kërcime, 5 asistime, 26 indeksi

