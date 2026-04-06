Në 37-vjetorin e rënies heroike, përkujtohet profesori Xhemajli Berisha në Prizren

Sot janë shënuar 37 vjet nga rënia heroike në altarin e lirisë e profesorit Xhemajli Berisha. Me këtë rast, në varrezat e lagjes Arbanë të Prizrenit janë zhvilluar homazhe në nderim të jetës dhe veprës së tij, ku morën pjesë familjarë, përfaqësues institucionesh dhe qytetarë të shumtë.

Në këtë përvjetor përkujtimor, kuvendari Arianit Berisha kujtoi xhaxhain e tij si një figurë me vlera të larta njerëzore dhe atdhetare, duke falënderuar të gjithë të pranishmit për respektin dhe pjesëmarrjen në këtë ditë të rëndësishme.

Në emër të familjeve dhe shoqatave të dala nga lufta, foli edhe Xhevit Berisha, i cili shprehu mirënjohje të veçantë për familjen Berisha dhe kontributin e saj ndër vite në çështjen kombëtare.

Profesor Xhemajli Berisha u arrestua në klasë, para nxënësve të tij, dhe më pas u dërgua në burgun e Prizrenit, ku u torturua në mënyrë ç’njerëzore. Më 6 prill 1989, në moshën 31-vjeçare, ai ndërroi jetë si pasojë e torturave të rënda, vetëm tri ditë pas arrestimit.

Figura dhe sakrifica e tij vazhdojnë të mbeten simbol i qëndresës dhe përkushtimit për liri. Homazhet e sotme rikujtuan edhe një herë rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe nderimit të atyre që dhanë jetën për atdheun./TV Prizreni/

Hoxhallarët marrin pjesë në varrimin e Dom Kelmend Spaqit
Albulena Haxhiu: Don Kelmend Spaqi, meshtar dhe patriot që i shërbeu njerëzimit në kohët më të vështira

Suhareka përkujton dëshmorët dhe martirët e Greikocit dhe Vraniçit

Kryetari i Suhareka, Bali Muharremaj, ka përkujtuar dëshmorët dhe martirët e fshatrave Greikoc dhe Vraniç, duke vlerësuar lart sakrificën e tyre për lirinë e...
Hoxhallarët marrin pjesë në varrimin e Dom Kelmend Spaqit

Dom Kelmend Spaqi, u varros sot në Velezhë të Prizrenit.   Prifti shquhet për veprimtarinë atdhetare në Kishën e Gllogjanit, duke i mbrojtur edhe civilët shqiptarë...

Albulena Haxhiu: Don Kelmend Spaqi, meshtar dhe patriot që i shërbeu njerëzimit në kohët më të vështira

