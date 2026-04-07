Suhareka nderon Yllin me Simbol të Komunës

By admin

Komuna e Suharekës ka vlerësuar klubin e basketbollit Golden Eagle Ylli, duke i ndarë Simbolin e Komunës si shenjë mirënjohjeje për kontributin e tij në sport dhe përfaqësimin e qytetit.

Kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, ka theksuar se Ylli është më shumë se një klub basketbolli, duke e cilësuar si simbol që bashkon qytetin dhe sjell emocione të veçanta te qytetarët.

“Golden Eagle ‘YLLI’ është më shumë se basketboll. Është forca që bashkon Suharekën, është zëri i tribunave, është emocioni që na ngre në këmbë”, ka thënë Muharremaj, raporton PrizrenPress.

Ai shtoi se ndarja e këtij simboli për klubin përfaqëson edhe një zotim institucional për mbështetje të vazhdueshme.

“Ky simbol nuk është vetëm mirënjohje, por edhe premtim se Suhareka qëndron gjithmonë pas Yllit të saj”, u shpreh kryetari.

Sipas tij, klubi ka sjellë jo vetëm suksese sportive, por edhe krenari, besim dhe identitet për qytetin, duke u kthyer në një prej emrave më të dashur për tifozët./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

