E mërkurë, 8 Prill, 2026
Totaj uron Ditën Ndërkombëtare të Romëve, thekson përkushtimin për integrim

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka uruar sot komunitetin rom me rastin e 8 Prillit – Ditës Ndërkombëtare të Romëve, duke vlerësuar rolin dhe kontributin e tyre në shoqëri.

Në një mesazh publik, Totaj theksoi rëndësinë e kësaj dite si simbol i identitetit dhe kulturës së komunitetit rom.

“Sot, më 8 Prill, shënojmë Ditën Ndërkombëtare të Romëve, ditën që simbolizon identitetin, kulturën dhe kontributin e çmuar të komunitetit rom në shoqërinë tonë”, ka shkruar ai, raporton PrizrenPress.

Ai ka rikonfirmuar gjithashtu përkushtimin institucional për bashkëpunim dhe mbështetje të vazhdueshme.

“Me këtë rast, rikonfirmojmë angazhimin për të bashkëpunuar ngushtë dhe për ta mbështetur integrimin e plotë dhe të barabartë të komunitetit rom në çdo fushë të jetës”, theksoi Totaj.

Në fund të mesazhit, ai uroi: “Urime Dita Ndërkombëtare e Romëve! Bahtalo Romano Dive!”/PrizrenPress.com/

Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën
Rahoveci hap konsultimet publike për ndryshimin e rregullores së taksave komunale

Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën

Golden Eagle Ylli dhe Rahoveci 029 përballen në një nga ndeshjet më të rëndësishme të xhiros së fundit në Superliga e Kosovës në basketboll. Takimi...
Kryeziu: 94 raste të korrupsionit i kemi përfunduar gjatë vitit 2025

Petrit Kryeziu, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prizren, tha se gjatë vitit 2025 kanë përfunduar 94 raste të korrupsionit, duke theksuar se aty ku...

Arti në zi! Ndahet nga jeta aktori i njohur shqiptar Ilir Shkurti

Qau pas humbjes ndaj Turqisë, Kryeziu: Për gjeneratën time, Kosova s’është vetëm ekip por histori, sakrificë e krenari

Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë

Përballje të jashtëzakonshme në javën e 27-të të Superligës

Ndahet nga jeta muzikanti prizrenas Florim Guhelli në moshën 58-vjeçare

Suhareka nderon Yllin me Simbol të Komunës

Banorët e lagjes “Vëllezërit Stavileci” në Prizren ngrenë shqetësime për ujësjellësin, energjinë dhe parkingjet

Bekim Gashi emërohet Kryeshef Ekzekutiv i “Hidroregjioni Jugor” në Prizren

Rruga Tetovë-Prizren, Adnan Azizi: Komuna e Tetovës ka ndarë 18 milionë denarë

Në Malishevë vijon aksionin për pastrimin e hapësirave publike

Qeveria mblidhet sot, në fokus masat e përkohshme për produktet bazë

Trepça e pandalshme, 19 fitore radhazi me triumfin në Rahovec

Kryetari i Nju-Jorkut bën iftar me reperin shqiptar, Action Bronson

Pianistja Riola Susuri përfaqëson Prizrenin në koncert gala në Madrid

