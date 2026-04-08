Rahoveci hap konsultimet publike për ndryshimin e rregullores së taksave komunale

Në sallën e Kuvendit Komunal është mbajtur konsultimi publik lidhur me plotësim-ndryshimin e rregullores për taksa komunale në Komunën e Rahovecit.

Gjatë takimit janë diskutuar ndryshimet e propozuara, ndërsa pjesëmarrësit kanë dhënë komente dhe sugjerime me qëllim përmirësimin e politikave lokale dhe rritjen e transparencës në vendimmarrje.

“Gjatë këtij takimi u diskutuan ndryshimet dhe u dhanë komente e sugjerime nga të pranishmit, me qëllim përmirësimin e politikave lokale dhe rritjen e transparencës në vendimmarrje”, thuhet në njoftimin e komunës., raporton PrizrenPress.

Sipas komunës, të gjitha komentet dhe propozimet e paraqitura do të shqyrtohen nga grupi punues përgjegjës, i cili do të japë vlerësimet përkatëse dhe do t’i evidentojë ato në procesverbal dhe raport zyrtar.

Rregullorja pritet të shqyrtohet dhe miratohet në mbledhjen e rregullt të Kuvendit Komunal, ndërsa konsultimi publik mbetet i hapur deri më 15 prill 2026./PrizrenPress.com/

Rregullorja pritet të shqyrtohet dhe miratohet në mbledhjen e rregullt të Kuvendit Komunal, ndërsa konsultimi publik mbetet i hapur deri më 15 prill 2026./PrizrenPress.com/

