8.1 C
Prizren
E enjte, 9 Prill, 2026
type here...

Lajme

Fillon hartimi i strategjisë ekonomike lokale të Rahovecit për periudhën 2026–2030

By admin

Në Komunën e Rahovecit është mbajtur takimi i parë i grupit punues për hartimin e Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal 2026–2030.

Sipas njoftimit të komunës, gjatë takimit janë diskutuar prioritetet kryesore, sfidat aktuale dhe mundësitë për zhvillim ekonomik në komunë, me synim hartimin e një dokumenti gjithëpërfshirës dhe afatgjatë që do të shërbejë si bazë për politikat e zhvillimit ekonomik lokal.

“Sot u mbajt takimi i parë i grupit punues për hartimin e Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal në Komunën e Rahovecit për periudhën 2026–2030”, thuhet në njoftim.

Komuna ka bërë të ditur se procesi do të vazhdojë me takime të tjera dhe konsultime të zgjeruara, me qëllim përfshirjen e të gjitha palëve të interesit dhe sigurimin e një strategjie sa më gjithëpërfshirëse./PrizrenPress.com/

Previous article
DKRSM-ja në Suharekë fton qytetarët të kontribuojnë për pasurimin e Muzeut të Edukimit
Next article
Policia e kap hajnin e veturave dhe marketeve në Prizren

Më Shumë

Fokus

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne