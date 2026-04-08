Fillon hartimi i strategjisë ekonomike lokale të Rahovecit për periudhën 2026–2030

Në Komunën e Rahovecit është mbajtur takimi i parë i grupit punues për hartimin e Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal 2026–2030.
Sipas njoftimit të komunës, gjatë takimit janë diskutuar prioritetet kryesore, sfidat aktuale dhe mundësitë për zhvillim ekonomik në komunë, me synim hartimin e një dokumenti gjithëpërfshirës dhe afatgjatë që do të shërbejë si bazë për politikat e zhvillimit ekonomik lokal.
“Sot u mbajt takimi i parë i grupit punues për hartimin e Strategjisë për Zhvillim Ekonomik Lokal në Komunën e Rahovecit për periudhën 2026–2030”, thuhet në njoftim.
Komuna ka bërë të ditur se procesi do të vazhdojë me takime të tjera dhe konsultime të zgjeruara, me qëllim përfshirjen e të gjitha palëve të interesit dhe sigurimin e një strategjie sa më gjithëpërfshirëse./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/