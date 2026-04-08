DKRSM-ja në Suharekë fton qytetarët të kontribuojnë për pasurimin e Muzeut të Edukimit

Drejtoria për Kulturë, Rini, Sport dhe Mërgatë në Komunën e Suharekës ka publikuar një thirrje publike drejtuar qytetarëve, me qëllim pasurimin e Muzeut të Edukimit.

Përmes kësaj thirrjeje, qytetarët ftohen që në mënyrë vullnetare të kontribuojnë me materiale të ndryshme me vlerë historike dhe etnologjike, si dokumente, fotografi, veshje tradicionale, dorëshkrime apo objekte të tjera që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe arsimore të vendit.

“Me respekt dhe përkushtim të veçantë ndaj trashëgimisë sonë kulturore dhe shpirtërore, ju drejtohemi me këtë thirrje publike për të kontribuar në pasurimin e Muzeut të Edukimit në Suharekë”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Nga drejtoria theksohet se ruajtja dhe promovimi i identitetit kombëtar mbetet një ndër prioritetet kryesore, ndërsa çdo kontribut i qytetarëve konsiderohet i rëndësishëm për kujtesën kolektive.

“Çdo kontribut i juaji është një pjesë e rëndësishme e mozaikut të kujtesës sonë kolektive”, theksohet më tej.

Qëllimi i kësaj nisme është që përmes muzeut të dokumentohen dhe të ruhen vlerat kulturore, traditat dhe historia lokale, duke i përcjellë ato te brezat e rinj.

“Së bashku mund të ndërtojmë një thesar të çmuar që do të dëshmojë për historinë dhe kulturën e Suharekës”, përfundon thirrja./PrizrenPress.com/

Previous article
Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Drenocë, pritet rënie e presionit të ujit

Më Shumë

Fokus

Arrestohen tre të dyshuar për vjedhje në Prizren

Tre të dyshuar B.H., N.A., dhe D.P., janë arrestuar nën dyshimin për vjedhje në Poslishtë të Prizrenit. Sipas Policisë, në vendin e ngjarjes janë sekuestruar...
Lajme

Berisha: Përzgjedhja e mjekut familjar do të bëhet e detyrueshme

Zëvendësministri i Shëndetësisë, Arsim Berisha, ka theksuar se përzgjedhja e mjekut familjar do të bëhet e detyrueshme me fillimin e zbatimit të sigurimeve shëndetësore,...

Malisheva nderon Nysret Hotin për kontribut në arsimin shqip në mërgatë

Policia shqipton 2289 gjoba trafiku për 24 orë

Quni ngre alarmin për çmimet e karburanteve: Ndikojnë në sigurinë kombëtare

Banorët e lagjes “Vëllezërit Stavileci” në Prizren ngrenë shqetësime për ujësjellësin, energjinë dhe parkingjet

Dom Kelmend Spaqi varroset sot në Velezhë të Prizrenit

Tingujt e Festivalit të Muzikës pushtojnë Prizrenin

QRTK në Prizren uron besimtarët e krishterë për festën e Pashkëve

Përballje të jashtëzakonshme në javën e 27-të të Superligës

Bashkimi synon fitoren e radhës në Pejë

Duel jetik në Suharekë: Ylli synon vendin e katërt, Rahoveci mbijetesën

FBK sqaron skenarët: Si vendoset vendi i katërt dhe mbijetesa në Superligë

Qau pas humbjes ndaj Turqisë, Kryeziu: Për gjeneratën time, Kosova s’është vetëm ekip por histori, sakrificë e krenari

Rruga Tetovë-Prizren, Adnan Azizi: Komuna e Tetovës ka ndarë 18 milionë denarë

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

