Sot nis Play-Off-i i Ligës së Parë me gjysmëfinale të zjarrta në Prizren

Sot në Prizren zhvillohen ndeshjet gjysmëfinale të “Play-off”-it të Ligës së Parë të Meshkujve, ku skuadrat do të luftojnë për një vend në finalen e madhe të sezonit.
Në palestrën “Sezai Surroi”, Proton Cable Prizreni përballet me Istogun, në një ndeshje që pritet të jetë mjaft e fortë dhe vendimtare për ecurinë e serisë, raporton PrizrenPress.
Ndërkohë, në gjysmëfinalen tjetër, New Basket takohet me Dritën, në një duel po ashtu të balancuar dhe me shumë rëndësi për kualifikimin.
Të dy ndeshjet pritet të sjellin emocione të mëdha dhe atmosferë të zjarrtë sportive në parket, teksa skuadrat kërkojnë hapin e fundit drejt finales së madhe të kampionatit./PrizrenPress.com/
