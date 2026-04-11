Anulohet repriza e “Komedisë së Zezë” në Prizren

Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu” në Prizren ka njoftuar se repriza e paralajmëruar e shfaqjes “Komedia e Zezë”, e cila fillimisht ishte planifikuar të rikthehej për publikun sot me fillim nga ora 20:00, nuk do të mbahet.
Në njoftimin e institucionit bëhet e ditur se anulimi vjen për shkak të angazhimeve intensive në përgatitjen e një projekti të ri artistik dhe dinamikës së shtuar të punës kreative në teatër.
Teatri ka falënderuar publikun për mirëkuptimin dhe mbështetjen e vazhdueshme.
