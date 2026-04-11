Junior 06 eliminohet në gjysmëfinale U16

Ekipi i djemve U16 të Junior 06 Moni Bau është eliminuar në gjysmëfinale të “Play-Off”-it në grupin Perëndim, pas humbjes edhe në ndeshjen e dytë ndaj Borea-s me rezultat 66:47, raporton PrizrenPress.

Pas disfatës në përballjen e parë 97:77, Junior 06 nuk arriti të rikthejë serinë në takimin e kthimit, duke mbyllur kështu garën në këtë fazë.

Pavarësisht përpjekjeve, djemtë e Junior 06 nuk arritën të përmbysin epërsinë e kundërshtarit, ndërsa Borea administroi lojën dhe rezultatin deri në fund./PrizrenPress.com/

Më Shumë

Fokus

Vetaksident në Prevallë, humb jetën një shtetas amerikan

Një shtetas amerikan e ka humbur jetën sot rreth orës 17:00 në Prevallë, pas një vetaksidenti. Rastin  e ka konfirmuar Shaqir Bytyqi, zëdhënës i policisë...
Fokus

Një qytet, një derbi, një betejë: Liria – Prizreni sot luhet pa shikues

Derbi i qytetit mes Lirisë dhe Prizrenit zhvillohet sot në kuadër të Ligës së Parë, pa praninë e tifozëve. Ndeshja zhvillohet me fillim nga ora...

Bashkimi synon fitoren e radhës në Pejë

I jepet lamtumira e fundit ushtarit të UÇK-së Bajram Ramë Sylejmani në Guri të Kuq

Dueti përloti të pranishmit: Besnik Qaka dhe vajza e tij performojnë me pianistin e njohur francez

Alley Oop në Suharekë

Berisha: Përzgjedhja e mjekut familjar do të bëhet e detyrueshme

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.200 tiketa të shqiptuara

Bashkimi dhe Peja 03 ndeshen sot në finalen e tretë për titull kampioni

Albulena Haxhiu: Don Kelmend Spaqi, meshtar dhe patriot që i shërbeu njerëzimit në kohët më të vështira

Dom Kelmend Spaqi varroset sot në Velezhë të Prizrenit

Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë

Vashat e Bashkimit drejt titullit, presin Pejën 03 në finalen e katërt në Prizren

Ramush Haradinaj në Has për ditëlindjen e Shejh Xhemajliut

Universiteti i Prizrenit merr kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike

Arrestohen tre të dyshuar për vjedhje në Prizren

