Junior 06 eliminohet në gjysmëfinale U16

Ekipi i djemve U16 të Junior 06 Moni Bau është eliminuar në gjysmëfinale të “Play-Off”-it në grupin Perëndim, pas humbjes edhe në ndeshjen e dytë ndaj Borea-s me rezultat 66:47, raporton PrizrenPress.
Pas disfatës në përballjen e parë 97:77, Junior 06 nuk arriti të rikthejë serinë në takimin e kthimit, duke mbyllur kështu garën në këtë fazë.
Pavarësisht përpjekjeve, djemtë e Junior 06 nuk arritën të përmbysin epërsinë e kundërshtarit, ndërsa Borea administroi lojën dhe rezultatin deri në fund./PrizrenPress.com/
